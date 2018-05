Infomédiaire Maroc – Les préparatifs de la 8ème édition du Sommet Africités, prévue du 20 au 24 novembre à Marrakech autour du thème « La transition vers des villes et des territoires durables : le rôle des collectivités locales et régionales d’Afrique », seront lancés officiellement ce mardi à Rabat, annoncent l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) et Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique), dans un communiqué conjoint.

La cérémonie de lancement, prévue au siège du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, sera marquée par la présence de plusieurs personnalités de haut niveau, marocaines et étrangères, ainsi que des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Maroc, des organisations de la société civile et du secteur privé, selon la même source.

Rédaction Infomédiaire