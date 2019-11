Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a indiqué, jeudi à Rabat, qu’un montant de 7,88 milliards de dirhams (MMDH) a été affecté au titre de l’année 2020 au financement du programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales en milieu rural. Le ministre a précisé, dans un exposé devant la commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants consacré à la présentation du projet du budget sectoriel de son département pour l’année 2020, que 3,42 MMDH de ce montant seront assurés par le Fonds de développements rural et des zones de montagne (FDRZM), et ce pour promouvoir le désenclavement (71%), renforcer les infrastructures scolaires (10%) et les infrastructures sanitaires (3%) et l’alimentation en eau potable (12%) et en électricité (3%). Akhannouch a fait remarquer dans ce sens que les ressources du budget du développement rural ont connu une augmentation globale de 27% durant les années 2019 et 2020, à la faveur d’une hausse du budget de l’investissement, évaluée à 28%.