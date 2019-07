Le 18ème congrès de l’Associations des Loteries d’Afrique (ALA) s’est tenu tout récemment à Casablanca. Ce congrès a connu la réélection de Younes El Mechrafi au poste de SG de l’ALA. Et autre événement marquant le lancement de Will Africa (Women Initiative In Lottery Leadership) au cours de ce 18ème congrès ALA qui a connu l’élection de Rhita Lahlou comme présidente de Will Africa. Pour rappel, Lahlou est la directrice de communication de la MDJS.