Mustapha Bakkoury, PDG de Masen, a reçu à Ouarzazate une délégation africaine de haut niveau. Cette délégation, emmenée Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de la Coopération africaine, regroupe non moins que l’ancien Président nigérian et ancien président de l’UA, le ministre des finances du Lesotho, l’Envoyé spécial pour l’investissement du Président de la République d’Afrique du Sud et d’autres personnalités africaines influentes. La délégation a pu visiter les impressionnantes installations du complexe Noor Ouarzazate qui est totalement opérationnel. Les hommes d’affaire et officiels de la délégation se sont particulièrement intéressé à l’impact du projet solaire de Ouarzazate tant socialement qu’économiquement. Cette visite, organisée à l’initiative du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale doit insuffler une nouvelle dynamique aux relations maroco-africaines.