Infomédiaire Maroc – Le programme d’électrification rurale généralisé (PERG) a permis, depuis sa mise en place en 1996 jusqu’à fin octobre 2018, de raccorder 44. 001 villages au réseau électrique national, fournissant ainsi 2. 173. 509 logements en électricité et 19.438 logements en panneaux photovoltaïques individuels, a-t-on appris auprès du ministère de l’Énergie, des Mines et du Développement durable.

Selon un document sur les principaux chantiers et programmes du départements de l’Énergie et des Mines 2019-2021, présenté lors d’une journée médias organisée par le ministère, mercredi à Rabat, le taux de l’électrification rurale a été amélioré, passant de 18% à fin 1995 à 99,62% à fin octobre 2018, avec un total des investissements réalisées à fin 2018 estimé à 24,08 milliards de dirhams.

L’effort en matière d’électrification rurale sera poursuivi avec la mise en oeuvre de la dernière tranche du PERG pour électrifier les villages, les écoles, les mosquées et les dispensaires restants, ce qui permettra au taux d’électrification rurale de passer à 99,85% en 2020, sachant qu’il est prévu que ce programme couvre environ 1.047 villages comprenant 27.699 logements lors de la période 2018-2020.

Par ailleurs, un portail électronique a été mis en place pour la publication des sites éligibles pour abriter les projets électriques de sources renouvelables, afin de les mettre à la disposition des investisseurs.

Le ministère accompagnera également la mise en oeuvre du plan d’équipement électrique, notamment par la mobilisation du foncier nécessaire à la réalisation de tous les projets énergétique stratégiques urgents.

Ce plan prévoit la réalisation d’une capacité additionnelle d’environ 6 014,5 MW entre 2018-2023 et ce, afin de répondre à la demande en énergie électrique qui devrait augmenter de 3,7% en moyenne annuelle au cours de la même période.

En parallèle, un effort sera déployé pour assurer à l’ONEE tous les moyens et les ressources nécessaires pour promouvoir et développer le réseau électrique national afin d’évacuer l’électricité produite à partir de sources renouvelables.

Concernant l’intégration des réseaux et des marchés électriques, le Maroc a réalisé d’importantes capacités d’interconnexion électriques avec l’Espagne (1.400 MW). Il s’agit de l’unique interconnexion sous-marine entre les continents européen et africain et le seul lien entre l’Europe et le nord de l’Afrique. Le ministère prévoit, dans ce cadre, le renforcement de l’interconnexion avec l’Espagne par une 3è ligne d’une capacité de 700 MW et avec les pays subsahariens via la Mauritanie.

Cette journée médias a connu la présentation d’exposés détaillant les différentes stratégies, cadres juridiques et activités économiques des départements et établissements relevant du ministère. Elle a été également marquée par le lancement du réseau marocain des journalistes en énergie et développement durable (Green Mouv).

Rédaction Infomédiaire