Infomédiaire Maroc – Neuf grandes institutions financières, les banques Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch et UBS, le gestionnaire de fonds Fidelity, le market-maker du hedge fund Citadel, la firme de trading à haute fréquence Virtu ainsi que les courtiers Charles Schwab, TD Ameritrade et E*Trade, se sont alliées pour créer Members Exchange (MEMX), une nouvelle plateforme boursière pour les actions qui entend rivaliser avec le Nasdaq, le New York Stock Exchange et le Cboe de Chicago, rapporte La Tribune.

« La mission de MEMX est d’accroître la concurrence, d’améliorer la transparence opérationnelle, de réduire davantage les coûts fixes et de simplifier l’exécution des transactions boursières sur les actions aux États-Unis », expliquent les membres fondateurs dans un communiqué publié lundi 7 janvier. « En outre, MEMX représentera les intérêts collectifs de la base de clients, comprenant des investisseurs particuliers et institutionnels, de ses membres fondateurs, sur les sujets de structure de place de marchés », insistent-ils.

La plateforme indique qu’elle va déposer un dossier auprès du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), début 2019, afin d’obtenir le statut de bourse d’actions nationale. Une procédure longue, qui peut prendre plus d’un an. MEMX a déjà levé 70 millions de dollars lors de sa première levée de fonds et pourrait faire entrer d’autres investisseurs par la suite, selon Bloomberg.

Rédaction Infomédiaire