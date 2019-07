Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annoncé ce lundi qu’il statuera au plus tard le 31 juillet sur les appels interjetés par le Wydad Athletic Club (WAC) et l’Espérance sportive de Tunis (EST) contre la décision du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) ordonnant aux deux clubs de rejouer sur terrain neutre le match retour de la finale de la Ligue des Champions de la CAF 2018/2019. Dans un communiqué, le TAS précise avoir enregistré les appels déposés par le WAC et l’EST respectivement les 14 et 17 juin 2019 contre la décision rendue le 5 juin 2019 par le Comité Exécutif de la CAF demandant aux deux clubs de rejouer le match retour de la finale de la Ligue des Champions d’Afrique. A noter que, dans son appel, le Wydad « a sollicité, à titre principal, que la décision attaquée soit annulée et que le titre de vainqueur de la Ligue des Champions 2018/2019 ainsi que la prime en cas de victoire lui soient attribués », indique le TAS. A suivre !