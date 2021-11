La compagnie Emirates airline a annoncé ce mercredi une perte de 1,6 milliard de dollars au premier semestre de l’exercice comptable (du 1er avril au 30 septembre), en raison de la pandémie.

Le chiffre d’affaires de la plus grande compagnie du Moyen-Orient basée à Dubaï a, pour sa part, augmenté de 86% pour atteindre 5,9 milliards de dollars au cours de la même période, a souligné Emirates airline dans un communiqué.

« Dans l’ensemble du groupe, nous avons vu les opérations et la demande reprendre à mesure que les pays ont commencé à assouplir les restrictions de voyage », a déclaré le président de la compagnie, cheikh Ahmed ben Saïd Al-Maktoum.

« Cette dynamique s’est accélérée au cours de l’été et continue de croître régulièrement pendant la saison hivernale et au-delà. Même s’il reste du chemin à parcourir avant que nos opérations ne reviennent à leur niveau d’avant la pandémie et de retrouver la rentabilité, nous sommes bien engagés sur la voie de la reprise », a-t-il ajouté.