Emirates a augmenté ses vols de Casablanca à Dubaï et passe d’une desserte de cinq vols par semaine à des vols quotidiens, avec l’ajout désormais d’un vol le lundi et le mercredi à partir de ce 21 décembre. ‘‘L’augmentation des vols entre Casablanca et Dubaï est une indication claire de la forte demande de voyages entre les deux villes.

Renforcer nos vols pour répondre à la demande des clients offrira aux voyageurs plus de chances de visiter Dubaï et permettra également une meilleure connectivité pour les passagers transitant via Dubaï, à travers notre réseau mondial. Les clients peuvent également bénéficier d’une escale à Dubaï, pour les loisirs, puisque la ville a ouvert ses portes aux touristes en juillet’’, a déclaré Rashed Alfajeer, directeur pays d’Emirates Airline pour le Maroc.