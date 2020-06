Le Maroc, à travers la Mission permanente du Royaume à Genève, a été distingué par le Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE) et la Suisse, dans le cadre de l’initiative “Greening the Permanent Missions in Geneva (verdissement des missions permanentes)”.

La Mission du Maroc, qui avait lancé le projet de la “Mission verte et durable” depuis décembre 2019, figure sur une liste restreinte de cinq représentations diplomatiques qui ont été félicitées pour leurs actions visant à réduire leur empreinte écologique dans le cadre de l’initiative “Greening the Permanent Missions in Geneva”, lancée par la plateforme Geneva Environment Network (GEN).

Il s’agit des missions, outre le Maroc, des Etats Unis, de la France, de la Suisse, et du Royaume Uni.

Le GEN (Réseau environnement de Genève) est un partenariat coopératif de plus de 100 organisations environnementales et du développement durable basées à la Maison internationale de l’environnement à Genève et dans la région. Son Secrétariat, soutenu par l’Office Fédéral de l’Environnement, est administré par le PNUE.

“Le Maroc a été le premier des pays du Maghreb à accueillir la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. La Mission a développé le concept «Mission verte et durable», qui s’inscrit dans la politique environnementale continue du Maroc, et pourrait à terme, déboucher sur un projet et un objectif commun à toutes les ambassades du pays”, précise un communiqué publié sur le site de GEN.

Afin d’encourager un comportement responsable au bureau, un guide des bonnes pratiques a été élaboré pour proposer des actions à entreprendre autour de quatre piliers (eau, électricité, déchets, mobilité), ajoute la même source.

Dans le cadre de ce projet, la Mission du Maroc auprès de l’Office des Nations unies et des autres Organisations Internationales à Genève a été soumises à un “Diagnostic environnemental”. Il s’agit d’une évaluation des actions de la Mission en termes de consommation d’électricité, d’énergie et d’eau, de la gestion du tri des déchets dans l’enceinte des locaux, des modes de transport et de sensibilisation sur les enjeux environnementaux.

Le Maroc est le seul pays africain, arabe et pays en développement ayant lancé le projet de promouvoir une Mission plus écologique.

Créé en 1999, le GEN organise régulièrement des événements et sensibilise aux problématiques environnementales.