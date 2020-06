Un référentiel concernant les mesures préventives complémentaires à adopter au niveau des unités de réfrigération a été élaboré dans le cadre du renforcement des mesures de précaution au niveau des unités utilisant la chaine de froid, annonce ce dimanche un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique.

La publication de ce référentiel intervient dans le cadre de la coordination du travail de ces Départements, en vertu des mesures de prévention sanitaires accompagnant la deuxième étape de la levée progressive du confinement, et eu égard aux multiples usages du froid, particulièrement en cette période de l’année, au niveau des différentes chaines de production et de stockage des produits alimentaires, ainsi que la chaine d’approvisionnement des marchés, indique le communiqué.

En plus des mesures préventives générales précédemment publiées, les trois Départements invitent l’ensemble des professionnels de l’industrie agro-alimentaire, les unités de stockage des produits frais ainsi que les communes disposant d’unités frigorifiques, à intégrer le contenu de ce référentiel dans le protocole de gestion de la Covid-19 spécifique en milieu de travail.

A ce titre, les trois ministères préconisent l’intégration dudit référentiel et son adoption au niveau du protocole spécifique à la gestion des infections en milieu de travail, précédemment adopté en tant que mécanisme de surveillance quotidienne des unités de production, de conservation et de stockage. En outre, les unités concernées doivent soumettre leurs travailleurs et personnel au test de la Covid-19 à une large échelle et au contrôle continu, en effectuant des tests par échantillonnage de manière régulière, tout en s’engageant de façon continue à l’application stricte de toutes les autres mesures de prévention publiées précédemment, conclut le communiqué.