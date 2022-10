EcoFlow, entreprise spécialisée dans l’énergie portable et renouvelable, renforce son développement à l’international et annonce son entrée au Maroc.

« Les solutions portables d’EcoFlow pour générer, stocker et utiliser l’électricité seront distribuées au Maroc par son partenaire Easy Power », indique EcoFlow dans un communiqué.

EcoFlow fait part de son ambition de s’implanter dans le marché marocain, à fort potentiel, à travers son premier partenaire distributeur Easy Power. A ce propos, Joy Wu, Responsable régional de l’APAC et de la LAMEA à EcoFlow déclare : “le Maroc représente pour nous un marché important car disposant d’un énorme potentiel en énergies renouvelables. D’ailleurs, le gouvernement marocain revoit constamment à la hausse ses objectifs en termes de production d’énergies renouvelables ». « Par conséquent, la problématique du stockage de l’énergie se pose. C’est là où réside notre domaine d’intervention et des solutions d’alimentation électrique novatrices et écologiques. L’objectif est de soutenir et encourager l’indépendance des sociétés et des familles et ainsi aider les utilisateurs à vivre, explorer et rêver sans limites », a ajouté Wu, cité dans le communiqué.

Par ailleurs, EcoFlow prendra part à la 10ème édition du salon international des énergies renouvelables, Ener Event, qui aura lieu du 2 au 5 novembre prochain à El Jadida. Ce sera l’occasion pour EcoFlow de signer officiellement son entrée dans le marché marocain en présentant ses solutions et échangeant avec les professionnels du secteur qui prendront part à ce salon.

Organisé par la FENELEC, Ener Event rassemblera, pour la première fois, l’ensemble des opérateurs professionnels des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Au total, 10 professionnels du secteur seront présents ainsi que de nombreux exposants et visiteurs. Easy Power, le distributeur officiel d’EcoFlow au Maroc, participera à ce salon pour la première fois avec EcoFlow. Sa mission est de faciliter l’accès des individus et communautés à une énergie propre, fiable et portable.

EcoFlow: le parcours d’une entreprise innovante

EcoFlow est une entreprise de solutions d’énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni des clients dans plus de 100 marchés grâce à ses gammes de produits DELTA et RIVER de centrales électriques portables et d’accessoires respectueux de l’environnement. La mission d’EcoFlow est de réinventer la façon dont le monde génère, stocke et utilise l’énergie en créant des innovations créatives, durables, et renouvelables. EcoFlow a commencé ses activités en 2017 avec un groupe d’ingénieurs multidisciplinaires ayant cumulé des années d’expériences dans l’industrie des batteries.