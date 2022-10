Une nouvelle liaison aérienne entre Varsovie et Marrakech, assurée par la compagnie low-cost Wizzair, a été lancée lundi, dans le cadre du développement des échanges touristiques entre le Maroc et la Pologne.

Désormais, deux vols par semaine (chaque lundi et vendredi) relieront l’aéroport de Varsovie Chopin et Marrakech Menara, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume en Pologne.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée à l’aéroport de Varsovie Chopin, en présence de représentants des parties prenantes ainsi que de personnalités politiques.

L’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, a exprimé à cet effet ‘’ses vifs remerciements à toutes celles et ceux, qui après de longs mois de travail, ont permis le lancement de cette desserte aérienne’’.

Le diplomate ainsi qu’une délégation composée de 16 journalistes polonais ont pris part au vol inaugural, poursuit le communiqué, relevant qu’un programme dédié a été mis en place, afin que les représentants des médias polonais puissent effectuer des visites guidées à Marrakech et Essaouira.

Le lancement de cette nouvelle liaison aérienne fait suite à un partenariat conclu entre l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et Wizzair, la plus importante compagnie aérienne low-cost d’Europe centrale et orientale.

En 2019, près de 87.000 touristes polonais ont visité le Maroc, et ils étaient plus de 110.000 à s’y être rendus depuis l’Europe de l’est. Des chiffres qui devraient augmenter significativement dans les mois et les années à venir, conclut le communiqué.