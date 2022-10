La production de l’énergie électrique au niveau national s’est renforcée de 2,9% au terme des huit premiers mois de 2022, après une hausse de 7,6% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances. Cette évolution est attribuable au raffermissement de la production de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) de 22,6% et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 (+8,6%), contre un recul de la production privée de 3,2%, explique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d’octobre 2022.

Dans un contexte d’accroissement de l’énergie appelée nette de 5,8%, à fin août 2022, après +6,1% un an plus tôt, le volume de l’énergie importé a augmenté de 121,2% (après -5,5%), fait savoir la même source, ajoutant que le volume exporté a, toutefois, diminué de 29% (après +42,4%). S’agissant de la consommation de l’énergie électrique, celle-ci s’est consolidée de 4,8% au terme des huit premiers mois de 2022, après une performance de +6,4% une année plus tôt, tenant compte d’une augmentation des ventes de l’énergie destinée aux distributeurs de 4,7%, de celles de « très haute, haute et moyenne tension, hors distributeurs » de 5,7% et de celles destinées aux ménages de 3,8%.

Comparée aux mêmes périodes de l’année pré-crise (2019), la croissance de la production de l’énergie électrique se poursuit, atteignant +3,7% à fin août 2022, au lieu de +3% à fin juin 2022, et +0,8% à fin août 2021. Cette évolution ascendante tient notamment, à la progression croissante observée au titre des trois premiers trimestres de 2022, soit +5,4% au titre des deux premiers mois du 3ème trimestre de 2022, +4,2% au T2-2022 et +1,7% au T1-2022. Cette même tendance est observée au niveau de la consommation de l’énergie électrique. En effet, cette consommation s’est accrue, comparativement aux mêmes périodes de 2019, de 7,9% à fin août, après +7,1% à fin juin 2022 et +3% à fin août 2021, faisant suite à une hausse de 10,2% au titre des deux premiers mois du troisième trimestre, de 9,8% au deuxième trimestre et de 4,3% au premier trimestre 2022.