Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), a reçu à Rabat, une délégation Somalienne de haut niveau présidée par Fawzia Mohamed Sheikh, Ministre de l’Energie et des Ressources en Eau de Somalie. Cette rencontre a été axée sur les échanges d’expériences dans les domaines de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement liquide.

A cette occasion, El Hafidi a présenté à la délégation ministérielle Somalienne la stratégie énergétique du Royaume axée sur le développement massif des énergies renouvelables ainsi que les avancées réalisées par le Maroc dans le secteur électrique. Il a également partagé avec la délégation Somalienne les réalisations de l’ONEE en tant que premier producteur d’eau potable au Maroc, acteur de référence pour la généralisation de l’accès à l’eau potable en milieu rural et intervenant actif dans le domaine de l’assainissement liquide. El Hafidi a souligné la volonté de l’ONEE pour partager son expérience et son savoir-faire dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Par la suite, la délégation Somalienne a visité la salle de contrôle de la station de traitement des eaux du Bouregreg qui constitue la plus grande station de production d’eau potable au Maroc avec une capacité de production de 9 m3/seconde. Au cours de cette visite, la délégation somalienne a montré un grand intérêt concernant le processus de production d’eau potable qui couvre toutes les étapes depuis la prise d’eau au niveau du barrage, le traitement d’eau potable au niveau de la station et le contrôle de la qualité d’eau potable.

Saluant l’expérience marocaine dans le domaine de la gestion des ressources en eau et de l’énergie, la Ministre a exprimé le souhait de la Somalie de développer la coopération avec l’ONEE. A cet effet, il a été convenu d’établir un cadre de partenariat visant à apporter l’assistance technique à la partie somalienne à travers le partage d’expériences, l’échange de visites d’experts et le renforcement des capacités dans les domaines de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement liquide