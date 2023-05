La coopération dans les secteurs de l’électricité et de l’eau potable a été au cœur d’une rencontre tenue, jeudi à Rabat, entre le Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, et l’Ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando Barucco.

« M. Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’ONEE a reçu, le 11 mai 2023 à Rabat, M. Armando Barucco, Ambassadeur d’Italie au Maroc. Les échanges ont porté sur les perspectives et opportunités de coopération ainsi que sur le renforcement des relations bilatérales dans les secteurs de l’électricité et de l’eau potable », indique l’Office dans un communiqué.

Évoquant les grandes avancées réalisées par le Maroc dans les domaines de l’électricité et de l’eau potable, le DG de l’ONEE a mis l’accent sur la nécessité de renforcer l’intégration industrielle qui suscite de plus en plus l’intérêt de plusieurs acteurs dans divers secteurs au Maroc en général, et de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement liquide en particulier.

Les deux parties ont exprimé leur engagement pour le développement de programmes de coopération et pour la mise à profit des expériences communes et du savoir-faire respectifs pour explorer de manière approfondie la possibilité de partenariat dans les domaines précités.