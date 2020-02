Le climat général des affaires dans l’industrie, au cours du 4ème trimestre, aurait été “normal” selon 89% des patrons et “favorable” selon 11%, d’après une enquête de Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette appréciation est généralisée dans toutes les branches d’activités, précise BAM dans une note sur les résultats de l’édition trimestrielle de l’enquête de conjoncture.

Les conditions d’approvisionnement auraient été, quant à elles, “normales” selon la majorité des industriels dans l’ensemble des branches d’activité. Le stock des matières premières et demi-produits aurait été également à un niveau normal dans l’ensemble des branches.

Concernant l’évolution des effectifs employés durant les trois derniers mois, les industriels déclarent globalement une stagnation particulièrement dans la “mécanique et métallurgie”, dans “l’agro-alimentaire” et dans la “chimie et parachimie”. Dans le “textile et cuir”, 62% des entreprises indiquent une stagnation et 24% une hausse.

Pour les trois prochains mois, la majorité des industriels s’attendent à une stagnation des effectifs employés, et ce dans l’ensemble des branches d’activité, à l’exception du “textile et cuir”, où les chefs d’entreprises anticipent plutôt une baisse au T1-2020