Infomédiaire Maroc – Le Maroc a réussi à s’approprier un modèle énergétique durable fondé sur les énergies propres et l’efficacité énergétique, a affirmé, hier à Genève, le ministre de l’Energie, des mines et du développement durable, Aziz Rebbah.

S’exprimant lors des 19èmes Assises européennes de la transition énergétique, le ministre a invité les opérateurs suisses à saisir, notamment via des joint-ventures avec les entreprises marocaines, les énormes opportunités qu’offre ce modèle et qui sont évaluées à plus de 40 milliards de dollars (MM$), dont 30 MM$ pour les énergies renouvelables.

A noter que, à l’occasion de cet événement, un mémorandum d’entente et de coopération dans le domaine de l’énergie a été signé entre le Maroc et la Suisse. Cet accord concerne la mise en place de solutions techniques innovantes, de projets communs et de recherche & développement, de renforcement des compétences dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, ainsi que de développement des actions de coopération triangulaire en faveur des pays Africains.

Rédaction Infomédiaire