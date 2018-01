Infomédiaire Maroc – “Conscient des enjeux liés aux mouvements transfrontaliers des déchets dangereux, le Maroc a adhéré à plusieurs accords internationaux, notamment la Convention de Bâle que le Royaume a ratifiée en 1995 et qui vise particulièrement la protection de la santé et de l’environnement. Outre cette ratification, qui illustre la volonté du Maroc de contribuer à l’effort global visant à optimiser la gestion et l’élimination des déchets et à juguler leurs flux transfrontaliers , le Maroc a également entrepris une foultitude d’actions”.

Nezha El Ouafi, Secrétaire d’Etat

Rédaction Infomédiaire