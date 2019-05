Le ministre de l’Energie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah, prend part aux travaux de la 10ème réunion ministérielle sur l’énergie propre et de la 4ème réunion ministérielle de Mission Innovation (CEM10/MI-4) qui a débuté ce lundi à Vancouver (ouest du Canada). Vingt-cinq pays participent à cet événement pour discuter « d’un avenir plus vert et plus prospère pour les générations à venir », selon les organisateurs.

Le programme de cette rencontre, qui se tient jusqu’au 29 mai, comprend notamment une réunion ministérielle sur l’énergie propre (CEM) et des tables rondes.

Pour rappel, l’alliance « Mission Innovation » a été lancée par l’ex-président des États-Unis, Barack Obama, et le fondateur de Microsoft Bill Gates, en marge de la COP21 qui a eu lieu à Paris en 2015 avec pour objectif d’encourager les technologies susceptibles de développer et de transformer les énergies propres à travers le financement, le partenariat public-privé et les programmes de coopération technologiques appelés « Challenges ».

Les pays membres visent aussi à doubler leurs investissements pour le développement de l’innovation dans les technologies de l’énergie propre sur cinq ans afin d’accélérer l’innovation dans ce secteur, de rendre largement abordables les technologies développées et de stimuler la croissance économique.