Un total de 138 491 postes d’emplois a été créé dans le secteur public au titre des lois de finances 2017, 2018 et 2019, contre 116 977 pour la période 2012-2016 et 71 442 en 2007-2011, a affirmé le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Intervenant à la Chambre des représentants, lors de la séance mensuelle consacrée à la politique générale, El Otmani a rappelé que le gouvernement a procédé à la mise en œuvre d’une batterie de mesures visant à faire baisser le taux de chômage, en poursuivant le soutien aux programmes d’emploi et en intensifiant les efforts du gouvernement dans le domaine de l’emploi public.

Les programmes d’emploi ont contribué à la réalisation d’importants résultats en matière de réduction du taux de chômage, en assurant le suivi de 201 241 demandeurs d’emploi à travers le programme « intégration » et en enregistrant 102 581 auto-entrepreneurs à fin avril 2019, contre 32 400 en 2016, soit 103% des objectifs fixés pour l’année 2021.

Il s’agit également du renforcement de l’employabilité au profit de 45 737 demandeurs d’emploi à travers le programme ‘‘Taehil’’, le suivi de 5 210 porteurs de projets et la création de plus de 2 000 petites entreprises ou activité génératrice de revenu via le programme ‘‘Soutien au travail autonome’’.