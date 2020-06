Depuis 1948, l’École polytechnique entretient des liens étroits avec les établissements d’enseignements supérieurs et de recherche marocains les plus prestigieux. Après vingt années de collaboration, les élèves polytechniciens marocains représentent l’une des nationalités les plus représentées parmi les étudiants internationaux sur le campus de l’X.

Depuis 2015, les relations s’intensifient et 2020 mettra l’accent sur une collaboration renforcée autour des énergies renouvelables.

L’École polytechnique, engagée aux côtés des établissements de formation marocains pour le développement des énergies renouvelables

Depuis 2000, l’X a accueilli plus de 300 étudiants marocains, dont 98% sont issus de la filière des classes préparatoires aux grandes écoles et des trois grands lycées d’excellence (Lycées Moulay Youssef, Sainte Geneviève et Louis-le-Grand). Parmi eux, plus de la moitié des diplômés de la dernière promotion du Cycle Ingénieur Polytechnicien (X2019) ont également étudié au Lydex de Benguérir au cours de leur scolarité. L’X a multiplié les accords de partenariats favorisant la mobilité étudiante, notamment pour former les futurs leaders sur les énergies renouvelables et l’environnement.

Engagée dans un partenariat actif, l’X a signé, dès 2015, des accords de coopération au niveau Master avec l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès et l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN). En 2018, dans le cadre du Master Energy Environment : Science Technology and Management, 4 accords de double-diplôme ont été lancés avec l’École Hassania des Travaux Publics (EHTP), l’École Mohammadia d’Ingénieurs (EMI), l’École Nationale Supérieure d’Électricité et Mécanique (ENSEM) et l’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR). Le Master STEEM de l’X est un diplôme d’études supérieures en deux ans, entièrement enseigné en anglais, conçu pour les futurs leaders de la transition énergétique, les principaux fabricants, les start-up innovantes et les organisations publiques.

En 2019, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’École polytechnique ont signé un accord afin de développer la coopération académique autour des sujets suivants :

• Énergies renouvelables

• Transition énergétique

• Développement durable

Les deux établissements, avec le soutien du groupe marocain OCP et de la Fondation de l’X, ont également créé une chaire internationale sur le thème « Data science & processus industriels ». À travers les activités d’enseignement de la chaire, les partenaires souhaitent préparer ensemble des étudiants à devenir des acteurs innovants de l’industrie et à développer les processus industriels de demain grâce aux sciences des données.

Recherche : une coopération prioritaire au service des énergies renouvelables

En matière de recherche, la priorité a été donnée à une coopération afin de contribuer au tournant engagé par le Maroc qui s’est fixé un objectif d’atteindre 52% d’électricité « verte » d’ici à 2030. Ainsi, un accord a été conclu avec l’IRESEN sur la base des forces de l’X à savoir une expertise pointue sur les énergies renouvelables, les couches minces, le photovoltaïque mais également sur la capacité d’innovation et d’entrepreneuriat des Polytechniciens.

Un accord a été signé au mois d’avril 2020 entre le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) de l’École polytechnique et l’UM6P qui prévoit deux axes de collaboration majeurs :

• les « bâtiments intelligents », à savoir le développement de réseaux électriques de petite taille pour alimenter des bâtiments et quartiers en énergies renouvelables avec des moyens de stockage.

• les « scénarios énergétiques » pour la conception de scenarii de mix énergétique favorables à la transition énergétiques. Institut Polytechnique de Paris, un institut de rang mondial au service des sciences et de la technologie

Créé en 2019 à l’initiative du Président de la République en France, Emmanuel Macron, l’Institut Polytechnique de Paris, aussi connu sous le nom de Polytechnique Paris, regroupe cinq prestigieuses écoles d’ingénieurs françaises : l’École Polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis. Ces dernières portent une mission et une ambition commune à savoir créer un Institut de rang mondial au service d’une recherche de pointe et de programmes de formation d’excellence. Polytechnique Paris compte 7 500 étudiants, 950 enseignants, 1 000 doctorants et 30 laboratoires.

Dans les années à venir, le continent africain a été défini comme une des priorités pour l’établissement en termes de stratégie à l’international. Ainsi, Institut Polytechnique de Paris développera des partenariats de collaboration ciblés en intégrant le recrutement d’étudiants, le soutien à la modernisation des systèmes d’enseignement locaux sur le modèle de formation de Polytechnique Paris et projets de recherche avant tout sur les thématiques énergie/environnement et digital.

