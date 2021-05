Depuis 1948, l’année de l’arrivée du premier élève marocain à l’Ecole polytechnique Paris (M’hamed Douiri – ancien ministre), l’X et le Maroc entretiennent des relations étroites au niveau académique et scientifique, ainsi qu’une collaboration durable au service des énergies renouvelables. Depuis 2015, cette collaboration évolue constamment grâce à des partenariats avec différentes institutions marocaines telles que l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ou l’IRESEN (l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles).

Cette relation s’est accentuée depuis près de vingt ans faisant des étudiants marocains la deuxième nationalité la plus représentée à l’X parmi les étudiants internationaux.