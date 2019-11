Le Maroc est l’invité d’honneur du 6ème Forum international sur l’eau et les énergies renouvelables (Africagua 2019), qui a ouvert ses travaux à Fuerteventura, en présence de hautes autorités canariennes et de responsables et experts de 14 pays.

Cet événement, axé sur la promotion d’initiatives liées à l’eau et aux énergies renouvelables en Afrique de l’Ouest, a choisi le Maroc comme invité d’honneur de cette édition vu les opportunités qu’il offre pour les entreprises s’intéressant au développement des énergies renouvelables et les avancées réalisées par le Royaume en la matière.

A cette occasion, le président du gouvernement des Iles Canaries, Angel Victor Torres, s’est félicité du niveau de la coopération unissant l’archipel canarien et le Maroc, soulignant que le Royaume a franchi des étapes importantes en matière de gestion de l’eau et du développement des énergies renouvelables.