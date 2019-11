HPS, multinationale leader dans la fourniture de solutions et de services de paiement, a obtenu la certification ISO/IEC 27001, référence internationale en matière de gestion de la sécurité de l’information, pour l’ensemble de son activité Processing et pour son activité Switching au Maroc (cartes de paiement et mobile).

Cette nouvelle certification traduit l’engagement de HPS à garantir la sécurité de ses systèmes informatiques et par là garantir la sécurité et la protection des données de ses clients, de ses fournisseurs et de ses collaborateurs.

Après la certification PCI-DSS obtenue en 2018, HPS poursuit ainsi sa démarche d’engagement fort au service des enjeux de sécurité, au cœur de sa stratégie et de sa relation de confiance nouée avec ses clients, collaborateurs et son écosystème dans son ensemble.