La capacité marocaine en énergie renouvelable atteignait 3 685 mégawatts (MW) fin 2019, dont 700 MW d’énergie solaire, 1 215 MW d’énergie éolienne et 1 770 MW d’hydroélectricité, a révélé l’Agence marocaine des énergies renouvelables (MASEN).

Alors que le Maroc n’a inauguré aucune nouvelle centrale électrique en 2019, l’agence a annoncé le lancement de plusieurs projets d’énergie solaire et éolienne en 2020, afin d’atteindre l’objectif du pays d’une capacité de 6 000 MW en 2020.

Selon MASEN, l’objectif 2020 sera atteint avec le lancement des nouveaux projets.

Le Maroc vise à rendre 42% de sa production d’énergie renouvelable en 2020 et passer à 52% en 2030.

Les énergies renouvelables du Royaume sont actuellement produites par quatre centrales solaires et 11 éoliennes. La centrale solaire de Noor Ouarzazate a la capacité la plus élevée, avec 580 MW. Dans le secteur éolien, la centrale de Tarfaya a la capacité la plus élevée, avec 301 MW, suivie d’Aftissat et Akhfenir, avec 200 MW chacune.

Les projets prévus qui n’ont pas encore été lancés comprennent les centrales solaires de Noor Midelt I et Noor Midelt II, avec des capacités de 800 et 230 MW respectivement, ainsi que d’autres projets totalisant une capacité de 1150 MW d’énergie solaire et 640 MW d’énergie éolienne.

Enfin, les projets encore en phase de planification comprennent des centrales électriques dans plusieurs régions du Maroc. Les projets totaliseraient une capacité de 1 000 MW d’énergie solaire et 570 MW d’énergie éolienne