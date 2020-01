Le constructeur aéronautique américain Boeing a déclaré mardi qu’il recommandait la formation des pilotes du 737 MAX sur les simulateurs de vol avant le retour du jet en service commercial, revenant sur sa position antérieure selon laquelle seule une formation sur ordinateur suffirait.



La combinaison du temps sur simulateur et de la formation sur ordinateur aiderait à renforcer la confiance du public volant, des compagnies aériennes et des autres parties prenantes, a déclaré Greg Smith, directeur général par intérim de Boeing.



« La confiance du public, des clients et des parties prenantes dans le 737 Max est extrêmement importante pour nous et, dans cette optique, Boeing a décidé de recommander une formation sur simulateur Max combinée à une formation sur ordinateur pour tous les pilotes avant de remettre le MAX en service en toute sécurité », a déclaré le PDG de Boeing par intérim, Greg Smith, dans un communiqué.



Les régulateurs aériens aux États-Unis et à l’étranger prendront la décision finale et ont déjà envisagé une formation obligatoire sur simulateur pour les pilotes, une décision qui repousserait encore plus le calendrier de toute reprise des vols.



L’avionneur américain avait précédemment indiqué qu’il s’attendait à ce que certaines compagnies aériennes optent pour une formation sur simulateur, mais considérait que la formation sur ordinateur fournissait aux pilotes les informations nécessaires sur les systèmes et procédures de contrôle de vol mis à jour.



Boeing avait longtemps soutenu que les pilotes du 737 MAX n’avaient pas besoin d’une formation supplémentaire sur simulateur au-delà de ce que les pilotes recevaient pour piloter d’autres modèles 737, une position que de nombreux responsables de la Federal Aviation Administration considèrent désormais avec un scepticisme croissant, comme l’avait rapporté le Wall Street Journal.



Le Max a été immobilisé dans le monde entier en mars dernier après le crash d’un avion d’Ethiopian Airlines peu après le décollage. Il faisait suite à un autre accident mortel impliquant un appareil de l’Indonésien Lion Air cinq mois auparavant. Les deux crashs avaient tué 346 passagers et membres d’équipage