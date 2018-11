Infomediaire Maroc – La 6ème édition de la Conférence internationale sur les énergies renouvelables et durables (IRSEC-18) sera organisée du 5 au 8 décembre à Rabat, en présence de 400 participants issus d’une trentaine de pays, ont indiqué les organisateurs.

Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, la conférence initiée par l’Espace méditerranéen de technologie et d’innovation (MSTI) en partenariat avec l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) sera marquée par la participation d’une quarantaine d’experts internationaux qui vont exposer les toutes dernières avancées dans les domaines des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.

Les chercheurs du monde entier, qui ont soumis au préalable leurs travaux de recherche et qui ont été vérifiés et validés par un comité scientifique international spécialisé, vont présenter leurs travaux de recherche devant des jurys, selon un communiqué de l’Université Mohammed V, l’un des partenaires de l’évènement. Organisée sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère de l’Énergie, des mines et du développement durable, l’IRSEC-18 offre l’occasion pour les universitaires marocains afin d’améliorer la qualité de leurs travaux de recherche et de dénicher des opportunités de collaboration pour monter et développer des projets de recherche à forte valeur ajoutée et surtout avec la présence massive des industriels nationaux et multinationaux. En parallèle, un grand espace d’exposition est réservé aux industriels nationaux et internationaux.

La conférence est devenue un espace d’échange incontournable entre les experts, les chercheurs, les industriels et les décideurs aux domaines des énergies renouvelables et efficacité énergétique. Elle est appuyée techniquement par deux organismes internationaux prestigieux, à savoir l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) et International Solar Energy Society (ISES).

Les travaux de cet événement s’articuleront principalement autour de différents thèmes, à savoir l’énergie solaire, l’énergie éolienne, les technologies vertes, l’efficacité énergétique, le stockage d’énergie et les réseaux intelligents.

L’IRSEC18 est organisée en partenariat avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), l’Université Mohammed V de Rabat, Ecole nationale d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS), l’Université Abdelmalek Essaadi (UAE)-Faculté des sciences de Tétouan et plusieurs autres organismes nationaux et internationaux.

