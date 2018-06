Infomédiaire Maroc – La 6ème édition de la Conférence internationale sur les énergies renouvelables et durables (IRSEC’18) aura lieu du 5 au 8 décembre à Rabat, avec la participation de plus de 350 chercheurs des 4 coins du monde.

Organisée par l’Espace méditerranéen de technologie et d’innovation (MSTI), l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), l’Université Mohammed V de Rabat, la coopération allemande (GIZ) et l’Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan, en partenariat avec plusieurs organismes de renommée nationale et internationale, l’IRSEC’18 couvre un large éventail de sujets d’actualité, notamment les technologies liées aux énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les énergies vertes, les changements climatiques, les systèmes énergétiques durables et les réseaux intelligents.

