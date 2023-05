CWP Global, spécialiste du développement de projets d’énergies renouvelables, a conclu un partenariat avec les Allemands d’Hydrogenious LOHC Technologies, portant sur une étude de faisabilité sur le transport d’hydrogène vert depuis le Maroc vers l’Europe.

CWP indique que cette étude a pour objectif d’explorer la viabilité du transport d’une quantité de 500 tonnes d’hydrogène par jour, grâce à l’infrastructure matérielle d’Hydrogenious.

Le projet explorera les perspectives de transport de l’hydrogène vert produit par le projet AMUN de 15 gigawatts (GW) de CWP Global près de la ville de Tan Tan au Maroc directement vers l’Europe.

Le projet AMUN se concentre sur la production d’ammoniac vert, mais les partenaires ont décidé d’explorer la possibilité d’un itinéraire de transport alternatif basé sur LOHC dans l’intérêt de la flexibilité, de la sécurité et de la rentabilité.

La première phase du projet AMUN, porte sur l’installation de 3 GW d’énergie, qui sera assuré via éolien et solaire par CWP Global, pour produire de l’hydrogène vert. La deuxième phase du projet portera la capacité énergétique produite à 9 GW supplémentaires via les moyens cités précédemment.