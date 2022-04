Le Maroc peut, dans un avenir proche, réduire sa dépendance énergétique et jouer un rôle significatif dans l’approvisionnement de l’Europe en énergie verte, a indiqué, mardi à Casablanca, le Président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj. Intervenant lors d’une rencontre tenue par la CGEM et le Club de chefs d’entreprises France-Maroc sous le thème « Décarbonation : levier de croissance durable », Alj a estimé que le potentiel que recèle le Maroc en matière d’énergies renouvelables, notamment sa capacité de production de l’hydrogène vert, peut lui permettre d’approvisionner l’Europe en énergies propres. A ce titre, il a rappelé les engagements du Royaume dans la dynamique mondiale de lutte contre le changement climatique qui ambitionne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 44,5% et de passer de 35% à 52% de ses capacités de production énergétique basées sur les énergies renouvelables à horizon 2030.