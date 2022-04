L’économie marocaine devient plus sobre en carbone avec une baisse moyenne annuelle de 2,2%, depuis 2004, de l’intensité des émissions nationales par unité de PIB, a indiqué, mardi à Casablanca, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali. Intervenant lors d’une rencontre tenue par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Club de chefs d’entreprises France-Maroc sous le thème « Décarbonation: levier de croissance durable », Mme Benali a mis en avant les chantier ambitieux engagés par le Maroc en matière de décarbonation conformément à la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) qui vise à assurer une transition verte et inclusive à l’horizon 2030. Notant que sur la base de la SNDD le Royaume s’est doté d’un Plan Climat National qui trace les orientations phares pour réussir les efforts d’adaptation des secteurs vulnérables, la ministre a affirmé que l’ambition nationale a été rehaussée avec une Contribution Déterminée au niveau National (CDN) actualisée qui vise à réduire les émissions de GES de plus de 45% à l’horizon 2030. En outre, le Maroc, en restant fermement attaché aux objectifs de l’Accord de Paris, a également élaboré une Stratégie Bas Carbone 2050 (SBC), basée sur la nouvelle ambition de la CDN et sur le pari du Nouveau Modèle de Développement « Maroc champion de l’énergie compétitive et verte » d’ici 2035 en faisant de l’énergie un levier d’attractivité et de développement, a fait observer la ministre.