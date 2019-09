Gilles Vaes, directeur du développement des affaires d’Engie pour l’Afrique du Nord, établi à Casablanca, cédera son siège en octobre à Omar Jabri, selon Africa Intelligence. Ce dernier opère au sein du département du développement des affaires au Maghreb depuis 2016. Avant de rejoindre Engie en 2008, il a été analyste au sein des banques Attijariwafa et BMCE, et fait un passage par la banque centrale, Bank Al-Maghrib. Engie est à pied d’œuvre dans la région sur d’importants chantiers dans les énergies renouvelables, ajoute la même source. En Tunisie, le groupe français a été sélectionné en juillet pour réaliser une centrale solaire à Kairouan. Ses ambitions au Maroc sont plus grandes encore. Engie y est allié à la firme Nareva, notamment pour exploiter la centrale à charbon de Safi et sur le projet de centrale de dessalement à Dakhla.