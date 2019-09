La Commission Régionale d’Investissement de Souss- Massa a approuvé, lors d’une réunion tenue à Agadir, 49 projets d’investissement pour un montant global de 3,2 milliards de dirhams (MMDH). Quelque 3 300 postes d’emploi directs et 5 300 indirects seront créés grâce à ces projets d’investissements.

Mobilisant près de 40 hectares de foncier industriel, 29 projets des 49 approuvés seront implantés au niveau de la 3ème phase du Parc Haliopolis, lancé en juillet dernier, avec près de 800 millions de dirhams d’investissement engagé et plus de 1 700 emplois directs à créer à terme.

Et parmi les projets approuvés également, il y a lieu de citer un projet d’Aquaculture/Pisciculture qui sera installé au niveau de la province de Tiznit et plus précisément à la commune d’Arbaa Sahel pour un investissement de près de 2 MMDH et plus de 250 emplois directs à créer.