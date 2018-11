Infomediaire Maroc – « La Francophonie comme facteur d’intégration par l’innovation numérique : enjeux et perspectives », est le thème de la première édition du Forum Francophone de Dakar, prévu du 15 au 17 novembre dans la capitale sénégalaise.

Organisé par le Ministère sénégalais de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, le Forum francophone de Dakar est un espace d’échanges, de partage et de propositions sur les grands enjeux qui interpellent la communauté francophone, indique un communiqué des organisateurs.

Le Forum se fixe comme principal objectif de construire une vision prospective de la communauté francophone à l’aune des enjeux de la révolution numérique dans le domaine des médias, de l’éducation et la formation, de la culture, de la santé, de l’économie…

La manifestation verra la participation de représentants d’Etats francophones et d’institutions nationales et internationales, d’associations et de réseaux, d’acteurs du monde de l’entreprise et de l’économie et de plusieurs experts nationaux et internationaux.

En marge et en complément du Forum, se tiendra un « Village du numérique francophone », espace d’exposition de solutions numériques et cadre d’échange.

