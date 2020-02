Le Conseil d’administration de l’Université Abdelmalek Essaâdi a approuvé, lundi, deux projets de création d’une faculté polydisciplinaire à Ouezzane et d’une faculté d’économie et de gestion à Tétouan.

Selon une note d’information, les membres du Conseil d’administration ont indiqué que ces deux projets contribuent au renforcement de l’offre universitaire, soulignant dans ce sens le rôle des conventions de partenariat signées entre l’Université et le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que les autres partenaires, dans la réalisation de ces objectifs.

La contribution du Conseil de la région dans le soutien de l’offre universitaire a aidé à atteindre des objectifs et des réalisations notables pour la première fois au niveau des régions du Royaume, a indiqué le président de l’Université, Mohamed Rami, cité par la note d’information.

La mise en oeuvre des conventions signées avec le Conseil de la région durant les dernières années a permis de renforcer l’offre universitaire en la dotant d’environ 2.800 places supplémentaires, en plus de fournir les outils nécessaires en termes de logistique et d’infrastructure aux établissements universitaires.

Pour sa part, la présidente de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fatima El Hassani, a fait savoir que la participation du Conseil dans ces projets émane de la conviction du rôle important de l’Université dans la mise en oeuvre de la régionalisation à laquelle aspire le Royaume, ajoutant que ce défi ne peut être relevé qu’en garantissant une équité territoriale entre les différentes provinces de la région et en fournissant les places universitaires nécessaires pour répondre aux besoins de tous les étudiants de la région.

Elle a affirmé, dans ce sens, que le Conseil est prêt à aller de l’avant pour renforcer les différents domaines de coopération entre les intervenants du secteur, et ce afin de participer à la mise en oeuvre de l’ensemble des projets visant à garantir une solidarité entre les provinces et les préfectures relevant de la région.

Selon les données présentées lors du Conseil d’administration, les établissements universitaires relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tanger et à Tétouan continuent de recevoir de plus en plus d’étudiants venant des provinces où l’offre universitaire n’est pas assez développée. En effet, 5.858 étudiants sont issus de la province d’Ouezzane tandis que 7.455 étudiants viennent de la province de Chefchaouen.