Une enveloppe budgétaire de plus de 159 millions de dirhams (MDH) a été allouée au financement de la construction des facultés pluridisciplinaires de Ouezzane et de Chefchaouen, dans le cadre de deux conventions de partenariat multilatérales.

Selon ces conventions, approuvées à l’unanimité par le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima lors de sa session ordinaire du mois de juillet, les deux projets visent à répondre aux besoins de la population locale en matière d’enseignement supérieur, et à accompagner le développement social, urbain et démographique que connaissent ces deux provinces.

Ces projets ambitionnent également de développer la qualité des infrastructures liées au secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et d’améliorer l’offre éducative dans les provinces de Ouezzane et de Chefchaouen.

Ces deux conventions réunissent le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la wilaya et le conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’université Abdelmalek Essaâdi, l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), avec la préfecture et le conseil provincial de Chefchaouen d’une part, et la préfecture, le conseil provincial et la commune de Ouezzane d’autre part.

Une enveloppe budgétaire d’environ 78,11 MDH sera consacrée à la faculté pluridisciplinaire de Chefchaouen, qui sera érigée sur une superficie de 10 hectares. Elle sera mobilisée dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (46 MDH) et le Conseil régional (32,11 MDH). Le délai d’exécution du projet est fixé à 36 mois.

Le projet de construction de la faculté pluridisciplinaire de Ouezzane nécessite, quant à lui, une enveloppe de 81,26 MDH qui sera mobilisée dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de tutelle (46 MDH), le conseil régional (32,11 MDH) et le conseil provincial de Ouezzane (3,15 MDH).

La durée de réalisation de cette faculté, qui sera érigée sur une superficie de près de 15 hectares, est estimée à environ 36 mois.

Ces accords stipulent les conditions de financement des études et de la construction des deux facultés, dont la maitrise d’ouvrage est assurée par l’université Abdelmalek Essaâdi, tandis que l’APDN est le maître d’ouvrage délégué, outre la création de deux comités de suivi et de coordination, qui seront composés de représentants des parties signataires de ces conventions.

Il est à noter que le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avait alloué, lors de sa session ordinaire du mois de mars 2020, une enveloppe budgétaire de 16 MDH, répartis à parts égales entre les deux projets, pour financer la réalisation de leurs études techniques.