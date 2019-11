Une délégation marocaine conduite par le ministre délégué en charge de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, et composée de doyens et présidents de plusieurs universités et facultés du Royaume effectue, du 24 au 26 novembre, une visite officielle en Hongrie à l’occasion du premier forum académique Maroc-Hongrie.

En marge de cette visite, le Maroc et la Hongrie procéderont à la signature de deux mémorandums d’entente. Le premier accord porte sur la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et le deuxième concerne le programme hongrois de bourses « Stipendium Hungaricum » pour la période 2020-2022.

Le deuxième mémorandum vise à augmenter le nombre de bourses d’études de 100 à 150 au profit des étudiants marocains dans les universités hongroises. Pour rappel, le nombre des étudiants boursiers marocains en Hongrie s’élève à environ 220.