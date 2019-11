Les deux satellites marocains de reconnaissance et d’observation de la terre, Mohammed VI-A et Mohammed VI-B, ont couvert pas moins de 250 000 Km2, en 2019, et ont permis de réaliser quelque 370 cartes.

Les deux satellites, mis sur orbite respectivement en novembre 2017 et en novembre 2018, ont ainsi fourni des photos de haute précision à plusieurs ministères, apprend-on de source médiatique (Al Ahdath Al Maghribia). Ce qui a permis de réaliser 370 cartes thématiques précises portant sur de nombreux domaines.