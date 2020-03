Une plateforme dédiée à l’enseignement traditionnel “douroussi.ma” sera lancée à partir de mercredi, en vue de permettre aux élèves et étudiants de poursuivre leurs cours, a annoncé ce lundi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Cette plateforme, qui s’inscrit dans le cadre des mesures préventives pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus, imposant la suspension des cours depuis le 16 mars, est accessible également via le site internet du ministère “www.habous.gov.ma”, a indiqué la même source dans un communiqué.

Ladite plateforme contient l’enregistrement des cours et des résumés du programme de la deuxième moitié du deuxième semestre de l’année scolaire 2019-2020 pour tous les niveaux de l’enseignement traditionnel, précise le communiqué.

Le ministère appelle l’ensemble des élèves et étudiants à interagir positivement avec cette plateforme et incite les parents et tuteurs d’élèves à orienter leurs enfants pour une meilleure gestion de leur temps, notamment dans la formation, en vue de réaliser les résultats escomptés, saluant les efforts et initiatives prises par les établissements d’enseignement traditionnel et leurs personnels pédagogique et administratif, qui recourent aux moyens de communication à distance pour dispenser les cours programmés et fournir le soutien pédagogique nécessaire aux élèves et étudiants.

Dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), le ministère des Habous et des Affaires islamiques avait annoncé la suspension, depuis lundi 16 mars 2020, des cours dans les instituts de l’enseignement traditionnel et les écoles coraniques, ainsi que les cours d’analphabétisme dans les mosquées et dans les espaces de l’enseignement primaire traditionnel, qu’ils soient publics ou privés.