Webeuz, agence digitale marocaine, a pris l’initiative de développer une plateforme d’entraide, dénommée koulna1.ma pour que toute personne dans le besoin, puisse le signaler aux gens qui sont proches de lui, ou à ceux qui peuvent l’aider. La plateforme servira aussi, dans un deuxième temps, à faire le relais entre les marocains résidant à l’étranger, pour qu’ils puissent communiquer et s’entraider, entre eux, durant le confinement.

La plateforme est accessible depuis les ordinateurs et les smartphones, sur le navigateur pour le moment. Cependant, l’agence Webeuz promet de déployer une version dédiée aux mobiles à travers deux applications natives, sur Android et IOS, dans les jours qui viennent. Aussi, aimerions-nous inviter toute personne qui voudrait apporter son aide, à rejoindre l’initiative et contribuer à cette action qui vise le bien-être de nos concitoyens.

Il est à signaler que la plateforme Koulna1.ma est une initiative qui n’a aucun but lucratif, et qu’elle émane uniquement de la responsabilité citoyenne de l’agence Webeuz qui, en tant qu’acteur de la transformation digitale, au Maroc, souhaite faire profiter l’ensemble de la communauté, de son expertise et des moyens dont elle dispose, afin de réduire les carences et les déficits, causés par la pandémie du Coronavirus.