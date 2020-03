Les personnes physiques et morales désirant verser des dons au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus-Covid 19 sont priées de préciser certains éléments, indique le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.

1. Pour les virements émis au niveau national, il s’agit de préciser :

– RIB du bénéficiaire: 001 810 00 780 002 011 062 02 21

– Nom du bénéficiaire: Trésorier ministériel auprès du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration

– Objet du virement: don au compte spécial « lutte contre Coronavirus »

2. Pour les virements émis de l’étranger :

– IBAN du bénéficiaire: MA64 001 810 00 780 002 011 062 02 21

– Nom du bénéficiaire: Trésorier ministériel auprès du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration

– Banque du bénéficiaire: Bank Al-Maghrib, Av Ennakhil, Hay Riad, Rabat–Maroc

– SWIFT: BKAMMAMR

– Objet du virement: don au compte spécial « lutte contre Coronavirus »

Dans un communiqué, le ministère rappelle que dans le cadre de l’effort national de lutte contre la pandémie du Coronavirus et ses effets, il a été procédé, sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI , à la création de ce Fonds.

Les personnes intéressées peuvent également procéder au versement de leurs dons en espèces ou par chèques bancaires auprès des comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume exerçant au niveau national, en l’occurrence les trésoriers ministériels, les trésoriers régionaux, les trésoriers préfectoraux et provinciaux et les percepteurs ainsi qu’auprès des agents comptables des missions diplomatiques et postes consulaires du Maroc à l’étranger, ajoute le communiqué.

Les chèques bancaires seront libellés au nom du comptable public ès-qualité (trésorier ministériel ou trésorier régional ou trésorier préfectoral ou trésorier provincial ou percepteur), précise le communiqué, notant que les chèques bancaires et les versements en espèce donneront lieu à la délivrance d’un reçu de versement