La BMCI a organisé une rencontre autour du thème ‘‘Financement de l’économie et de la promotion de l’entrepreneuriat féminin’’, en partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) dans le cadre du programme Women In Business.

Le programme a bénéficié d’un financement de l’Union Européenne accordé dans le cadre de l’Initiative Européenne pour l’Inclusion Financière. A travers son partenariat avec la BERD, la BMCI participe au soutien des projets du programme Women in Business.

La banque a ainsi réuni ses clientes entrepreneurs ou qui souhaiteraient se lancer dans l’entrepreneuriat afin de leur présenter l’offre commerciale leur permettant de bénéficier d’un accompagnement financier et technique de la part de conseillers et d’experts de la Banque.