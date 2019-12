La Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) octroie à l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) un don de 3 Millions d’Euros, destiné au financement de l’assistance relative aux ‘‘Mesures d’accompagnement’’.

La convention relative à ce don a été signée, ce mardi 10 décembre 2019 au siège de l’ONEE à Rabat, par El Hafidi, Directeur Général de l’ONEE, Schneider, Chef de la Division Energie Afrique du Nord, et Faschina, Directeur du Bureau KfW au Maroc. Elle s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la ‘‘German Financial Development Coopération » et l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable. En vertu de ce financement, l’ONEE fera appel à des services d'experts pour soutenir la mise en œuvre de son nouveau modèle de développement et améliorer la gestion des aspects environnementaux et sociaux liés aux grands projets d’infrastructure lancés par l’Office.