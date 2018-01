Infomédiaire Maroc – La région Casablanca-Settat et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont paraphé une convention-cadre de partenariat visant le développement du secteur privé et l’intégration interrégionale.

Signé par Mustapha Bakkoury, président de la région Casablanca-Settat et Pierre Heilbronn, vice-président de la BERD, cet accord s’assigne pour objectifs le développement et l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) dans la cette région à travers notamment le financement, la formation et l’encouragement de l’entrepreneuriat.

Et selon Bakkoury, cet accord permettra également à la région Casablanca-Settat de consolider sa place en tant que 1er pôle régional au Maroc en termes de potentiels économiques et humains.

Rédaction Infomédiaire