Une convention de partenariat a été signée, mardi à Guelmim, entre l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (Maroc PME) et la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Guelmim-Oued Noun, afin de renforcer l’initiative entrepreneuriale et de soutenir la compétitivité des entreprises dans la région.

Paraphé par le directeur général de l’Agence Maroc PME, Brahim Arejdal, et le président de la CCIS, Houcine Alioui, en marge de la cérémonie de lancement de la “Semaine de l’entreprise”, cet accord cible les porteurs de projets, les auto-entrepreneurs, les start-up innovantes, les très petites et petites et moyennes entreprises (TPME).

Il vise à sensibiliser au système d’auto-entrepreneur, à promouvoir le programme de soutien aux TPME et à renforcer l’accompagnement entrepreneurial des porteurs de projets, des auto-entrepreneurs et des très petites entreprises.

Il s’agit aussi de fournir un appui professionnel aux petites entreprises et de soutenir l’accélération entrepreneuriale après la création de la jeune start-up innovante.

Organisée par l’Agence Maroc PME en partenariat avec le Conseil régional et la CCIS, la Semaine de l’entreprise de la région de Guelmim-Oued Noun se déroulera à travers une série de réunions dans les villes de Guelmim, Sidi Ifni, Tan-Tan, Bouizakarne et El Ouatia.

Cet évènement a pour objectif de faire connaitre des programmes d’appui et d’accompagnement proposés par l’Agence Maroc PME auprès des chefs d’entreprises, des porteurs de projets et des auto-entrepreneurs de la région.

L’accent sera mis sur la présentation du système de l’auto-entreprenariat, les programmes d’accélération au profit des start-ups innovantes et des programmes de l’intégration numérique