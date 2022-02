Une convention de partenariat a été signée, mardi à Casablanca, entre la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCIS-CS) et le groupe Attijariwafa Bank pour la promotion de l’entrepreneuriat et la compétitivité des entreprises dans la région.

Paraphée par Hassan Berkani, président de la CCIS-CS et Mahfoud Redouane El Alj, directeur exécutif en charge de la région Casablanca-Settat, cette convention s’inscrit dans la continuité des directives royales visant à accompagner les initiatives entrepreneuriales.

Cette convention définit les actions concrètes pour accélérer et opérationnaliser la mise en œuvre de la coopération entre les deux parties, visant à promouvoir l’entrepreneuriat et la compétitivité des entreprises dans la région Casablanca-Settat.

Dans une déclaration à la presse, Berkani a indiqué que cette convention, fruit d’un travail de 4 mois, vise à accompagner les commerçants, les ressortissants, les porteurs de projets, les moyennes, les petites et très petites entreprises.

« La chambre veillera à mobiliser les TPE, les porteurs de projets et les associations professionnelles de la région afin de maximiser le nombre de bénéficiaires de ce partenariat », a-t-il expliqué.

Berkani a, en outre, relevé que la CCIS-CS mettra à la disposition de la banque un espace au sein de ses locaux afin d’assurer une proximité auprès des bénéficiaires de cette convention.

Conformément à cet accord, un desk sera aménagé au niveau de la CCIS-CS avec la présence d’un représentant d’Attijariwafa Bank afin d’assurer une proximité auprès des bénéficiaires de cette convention.

Ce guichet organisera des sessions de formation pour les porteurs de projets et les petites et très petites entreprises, outre de tenir des réunions de travail avec des présidents et des adhérents des associations professionnelles actives dans la région.

Dans ce sens, la CCIS-CS lancera à fréquence semestrielle des appels à projets pour drainer un flux important de candidats porteurs de projets.

Le guichet traitera également les dossiers des ressortissants liés à toutes les demandes de prêts d’investissement et d’exploitation entrant dans le cadre du programme « Intilaka », dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais.

Dans le cadre de cet accord, des demandes de propositions de projets seront annoncées pour financement, deux fois par an.