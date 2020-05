Dans les circonstances exceptionnelles que vivent les entreprises suite à la pandémie du COVID-19, les dirigeants de PME se posent toujours de nombreuses interrogations sur la gestion des conséquences commerciales, juridiques, organisationnelles, etc de cette crise et comment relever les défis de l’adaptation pour assurer une continuité de l’activité.

Pour répondre à ces différentes questions, Attijariwafa bank a organisé, en collaboration avec plusieurs partenaires, une série de webinaires sur les sujets de préoccupation des entreprises en période de crise afin de les aider à mieux décrypter les impacts économiques de cette situation sanitaire inédite. Ainsi et depuis le mois d’avril, des RDV hebdomadaires, animés par des consultants et des experts dans leurs domaines, se sont enchainés et ont traité diverses thématiques.

Sur le volet commercial et stratégique, plusieurs axes ont été abordés, notamment la continuité d’activité en temps de crise avec une organisation adaptée, la préparation de la phase post crise, la création de nouvelles opportunités dans le cadre de ce contexte nouveau qui émerge, la sécurisation du portefeuille clients et fournisseurs, ainsi que le rôle du digital comme canal de maintien des relations avec ses partenaires.

Sur le volet juridique, la continuation des relations contractuelles et la gestion des contrats des salariés ont été parmi les sujets traités au vu du caractère inédit de la situation et sa répercussion sur les modalités d’exécution des contrats et d’organisation du travail.

Sur le plan organisationnel et avec la tendance au télétravail qui s’est fortement développée suite à l’obligation de confinement lié à la pandémie, un tour d’horizon sur la cybersécurité, assorti de conseils pour protéger efficacement son espace numérique professionnel a été fait avec des experts en sécurité informatique. Les entreprises ont été sensibilisées sur les nouvelles menaces de la situation actuelle qui représente une aubaine pour les hackers qui visent les entreprises peu soucieuses des cyber-risques et de fait, totalement désarmées face à ces risques.

Enfin, les mesures de soutien aux entreprises qui enregistrent des difficultés ou un ralentissement d’activité dus à cette crise ont été éclaircies par la banque et ses partenaires CCG et Maroc PME, notamment le report des échéances des crédits bancaires et leasing, la mise en place d’un découvert de trésorerie exceptionnel pour faire face aux charges qui ne peuvent être ni suspendues, ni reportées et la mise en place de nouvelles lignes spécifiques de crédit pour les besoins non couverts par Damane Oxygène.

Tous les webinaires sont disponibles en replay sur les liens suivants :

1. « Continuité de travail en temps de crise et recours aux outils collaboratifs » :

http://bpifrance.adobeconnect.com/px1s8jgvwojc/

2. « Quelle stratégie commerciale en temps de crise ? » :

http://bpifrance.adobeconnect.com/p7wwbqljafsf/

3. « Impact de la crise COVID-19 sur l’exécution des contrats commerciaux et de travail » :

http://bpifrance.adobeconnect.com/ptrgcci18scb/

4. « Cybersécurité, un enjeu pour les entreprises en situation COVID-19 » :

http://bpifrance.adobeconnect.com/p00mm2cyfmb0/

5. « Mesures d’accompagnement des entreprises dans le cadre de la crise COVID-19 » :

http://bpifrance.adobeconnect.com/p4u2eelg7kt5/

La série des webinaires COVID-19 se poursuivra pour apporter aux entreprises tous les éclairages nécessaires sur différents secteurs et thématiques à la lumière de l’évolution de la situation et ses conséquences sur le fonctionnement de l’économie.