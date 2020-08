Le rythme de croissance de l’endettement financier des entreprises non financières s’est redressé à fin 2019 à 4%, pour atteindre 790 milliards de dirhams (MMDH), après un ralentissement à 1,8% en 2018, selon le rapport annuel sur la stabilité financière 2019.

Cette reprise est attribuable principalement à l’accélération de la dette des entreprises non financières privées de 5,2% à fin 2019 contre 1,5% une année auparavant, indique Bank Al-Maghrib (BAM) dans son rapport sur la stabilité financière, publié conjointement avec l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Rapportée au PIB, la dette financière des entreprises non financières s’est établie à 69,3% en 2019 contre 68,6% un an auparavant, souligne la même source, notant que la dette financière des entreprises privées s’est accrue pour représenter 45,1% du PIB à fin 2019 contre 44,2% un an plus tôt.