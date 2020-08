Le flux des investissements directs des marocains à l’étranger (IDME) est passé de 3,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2009 à plus de 10,9 MMDH en 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

En comparaison régionale, le Maroc se classe sur les dix dernières années comme 5ème investisseur africain à l’étranger, fait savoir la même source, notant qu’en pourcentage du PIB, le volume des IDME ne représente que 0,5%, une proportion faible en comparaison avec la moyenne des pays émergents et en développement (PEMD) qui atteint 1,5%.

Par secteur d’activité, les banques et les activités financières sont le premier investisseur à l’étranger avec une part de 30% du stock global et un flux sortant régulier de 2 MMDH en moyenne annuelle durant les dix dernières années.

Par destination, les pays africains attirent l’essentiel des IDME, la Côte d’Ivoire étant le premier pays d’investissement, avec 13,3% du stock à fin 2017, suivie par l’Ile Maurice (6%) et l’Egypte (3,5%). Et en dehors de l’Afrique, les principaux pays sont le Luxembourg, la France et la Grande-Bretagne avec des parts respectives de 6,9%, 6,2% et 3,3%.